Pesca da tainha: inscrições para pescadores encerram neste domingo; veja critérios Portaria com as embarcações deve ser publicada até o dia 1º de março; em 2024, pesca da tainha registrou safra histórica ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 10h26 (Atualizado em 26/01/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O período de inscrição para pescadores que querem participar da pesca da tainha em 2025 encerra neste domingo (26). O pedido é feito através do site do Ministério da Pesca e Aquicultura. A portaria com as embarcações deve ser publicada até 1° de março.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Criciúma x Barra provoca mudanças no trânsito no entorno do Majestoso

Carnaval de Balneário Camboriú já tem edital lançado para blocos e trios elétricos

Chuva chega ao Sul de SC, mas calor persiste na última semana de janeiro