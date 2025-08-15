Pesca da tainha termina com 22 pescadores de SC punidos por irregularidades; entenda sanções
Segundo o Ministério da Pesca, pescadores deixaram de encaminhar informações sobre a produção no prazo definido pela pasta e, por isso...
A temporada de pesca da tainha terminou com sanções para 22 pescadores de Santa Catarina, segundo dados do Painel de Monitoramento da Temporada de Pesca da Tainha 2025, o chamado “tainhômetro”, do Ministério da Pesca e Aquicultura.
