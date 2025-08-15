Pesca da tainha termina com 22 pescadores de SC punidos por irregularidades; entenda sanções Segundo o Ministério da Pesca, pescadores deixaram de encaminhar informações sobre a produção no prazo definido pela pasta e, por isso... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A temporada de pesca da tainha terminou com sanções para 22 pescadores de Santa Catarina, segundo dados do Painel de Monitoramento da Temporada de Pesca da Tainha 2025, o chamado “tainhômetro”, do Ministério da Pesca e Aquicultura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todas as sanções e detalhes sobre a temporada de pesca.

Leia Mais em ND Mais:

Silvinei Vasques é condenado a pagar mais de R$ 500 mil por uso político da PRF

Onda gigante encarada por atleta da elite em SC bate recorde de maior do país: ‘Tremeu a costa’

Fim da obrigatoriedade de autoescolas para CNH ‘está descartado’, afirma deputada de SC