Pescado de graça em Itajaí: Festa do Peixe é neste sábado A Festa do Peixe é uma das comemorações mais tradicionais de Itajaí e é feita em homenagem ao Dia do Pescador ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h16 )

Após dois anos, a Festa do Peixe, que comemora o Dia do Pescador em Itajaí, está de volta. Neste sábado (28) a partir das 10h30, no anexo ao Centreventos, 15 toneladas de peixe serão distribuídas para a comunidade. Devido a previsão de chuva, haverá um layout novo para a edição: a estrutura contará com duas grandes barracas para consumação ao centro e as 32 barracas que irão preparar os pratos ao redor. Em caso de maior volume de chuva, as pessoas poderão consumir a comida dentro do Centreventos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que vai acontecer na Festa do Peixe!

