Pescador desaparecido em SC é encontrado morto após três dias Corpo do pescador estava preso a uma rede de pesca, próximo à embarcação usada por ele em São Francisco do Sul ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 02h15 (Atualizado em 01/07/2025 - 02h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O corpo de um pescador que estava desaparecido foi encontrado na manhã desta segunda-feira (30) por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, na região de Majorca, em São Francisco do Sul, no Norte catarinense. Ele estava desaparecido havia três dias. Segundo os bombeiros, o corpo foi localizado preso a uma rede de pesca, ao lado da embarcação que ele utilizava. A vítima foi encontrada a aproximadamente dois quilômetros do ponto de partida da pescaria.

Para mais detalhes sobre essa trágica ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Barra x JEC pela Série D: onde assistir ao vivo e horário

Obras na BR-470: Blumenau terá cinco novos viadutos

Santa Catarina recebe R$ 11 milhões do governo federal para reforçar saúde da mulher no SUS