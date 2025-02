Pescador levado pela correnteza é encontrado morto após seis horas de buscas em SC O homem estava no meio do rio quando foi levado pela correnteza; testemunhas estavam no local e relataram os detalhes aos bombeiros... ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 12h07 ) twitter

O corpo de um homem de 63 anos foi localizado boiando no Rio Chapecó, na linha Cairú, no interior de Coronel Freitas. Ele foi levado pela correnteza na noite de sábado (15) e localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar no domingo (16).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

