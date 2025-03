Pescador morre afogado em açude em SC O homem de 53 anos foi visto boiando em um açude no interior de Fraiburgo, no Meio-Oeste de Santa Catarina ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h26 ) twitter

Um pescador de 53 anos morreu afogado na tarde de domingo (9) em um açude na comunidade Taboão, sede do Guarani, no interior de Fraiburgo, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

