Pescadores de Santa Catarina ganham incentivo fiscal de mais de 60 milhões de litros de diesel Com investimento de quase R$ 70 milhões de subsídios em combustíveis para 491 embarcações pesqueiras, Governo de SC pretende reduzir... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 05h05 (Atualizado em 28/01/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em 2025, os pescadores de Santa Catarina ganharão um incentivo fiscal do Governo do Estado: as embarcações pesqueiras catarinenses terão uma cota de até 64,5 milhões de litros de óleo diesel com ICMS zerado, o que, segundo a administração estadual, irá baratear o combustível e reduzir os custos operacionais da pesca no litoral de SC. A decisão foi assinada na tarde desta segunda-feira (27) pelo governador Jorginho Mello.

Saiba mais sobre esse importante incentivo para a pesca catarinense consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Google Maps revela mensagens de “ajuda” no pátio de uma transportadora

Caminhada de Iemanjá: Justiça é acionada para garantir evento em Itajaí

Neymar encerra o contrato com o Al-Hilal e deve voltar ao Santos após 12 anos