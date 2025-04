Pesquisa do Procon de Criciúma revela onde encontrar ovos de Páscoa mais baratos Conforme o levantamento, variação média é de 10,58% entre os produtos ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h26 ) twitter

O Procon (Programa de Defesa do Consumidor) de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, divulgou, na segunda-feira (31), uma planilha com as variações dos preços de ovos de páscoa no ano de 2025 em seis supermercados populares da cidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro das melhores ofertas!

