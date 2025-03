Pesquisa internacional revela impacto de psicobióticos na saúde mental de jogadores do Criciúma Estudo da Unesc, em parceria com a NFL e a Universidade de Houston, no Texas, poderá melhorar o desempenho em campo de jogadores da... ND Mais|Do R7 09/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 09/03/2025 - 13h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), em parceria com a Universidade de Houston, no Texas (EUA), e a associação de atletas americanos da NFL (National Football League), conduzirão uma pesquisa ao longo do ano de 2025. O objetivo é estudar os efeitos dos psicobióticos na saúde mental e no desempenho dos atletas da base do Criciúma Esporte Clube.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa pesquisa inovadora!

Leia Mais em ND Mais:

Aparecimento de escorpiões preocupa moradores de cidade de SC

‘Foi execução’: dois meses após morte de ‘Anão da Solidão’ pela PM, família pede justiça

Mulher quebra cervical após ter cabelo sugado pela piscina: ‘Jurava que ia morrer afogada’