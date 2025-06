Pesquisa mostra que criciumenses querem gastar R$ 191 no Dia dos Namorados Quando o assunto é estado, catarinenses pretendem destinar R$ 190,50 por pessoa com presentes no próximo dia 12 de junho ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma pesquisa da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) de Santa Catarina aponta que os criciumenses pretendem gastar, em média, R$ 191, com presentes no Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho. O gasto previsto é de R$ 190,50 por pessoa, o maior valor da série histórica iniciada em 2018, quando se trata do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Homem é preso por violência doméstica após quebrar o braço da irmã em SC

Casa Catarina: SC vai construir 1,2 mil casas populares em 106 municípios

‘A florzinha veio’: influenciadora com 10 mi seguidores faz cirurgia de redesignação em SC