Pesquisa revela diferença de até 1.234% no preço do peixe em Joinville antes da Páscoa Levantamento do Procon comparou valores em 11 estabelecimentos e mostrou variações expressivas nos preços por quilo dos pescados ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 23h25 (Atualizado em 15/04/2025 - 23h25 )

O Procon de Joinville divulgou a pesquisa de preços de pescados, tradicionalmente realizada nos dias que antecedem a Páscoa, quando muitas pessoas deixam de consumir a carne vermelha. O levantamento, realizado na segunda-feira (14), traz os preços de produtos in natura e congelados.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as variações de preços e como isso pode impactar suas compras nesta Páscoa!

