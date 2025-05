Pesquisadores da Unicamp são processados por desvio de R$ 5,3 milhões em verbas públicas Segundo investigação, os desvios ocorreram por 11 anos; ex-servidora apontada como responsável pelo crime fugiu para a França após... ND Mais|Do R7 05/05/2025 - 05h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 05h40 ) twitter

A Fapesp (Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) processou 34 pesquisadores do Instituto de Biologia da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em São Paulo, após constatar que R$ 5,3 milhões em recursos públicos haviam sido desviados.

Saiba mais sobre este caso polêmico e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

