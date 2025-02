‘Pessoa especial’: homem morre ao sofrer choque elétrico em Jaraguá do Sul Equipes de socorro tentaram reanimar vítima por mais de uma hora, mas morte foi confirmada ainda no local ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 21h25 (Atualizado em 17/02/2025 - 21h25 ) twitter

Willian Patrique Sardá sofreu um choque elétrico enquanto realizava consertos em um rancho no bairro Rio Cerro II em Jaraguá do Sul, no último sábado (15). Equipes dos bombeiros e Samu tentaram reanimar o homem, de 36 anos, por mais de uma hora, mas a morte foi confirmada por volta das 15h.

Saiba mais sobre a comoção na comunidade e as homenagens prestadas a Patrique consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

