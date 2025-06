‘Pessoa muito querida’: quem era o homem que morreu após queda de elevador em SC A queda de elevador aconteceu na terça-feira (17), em Xanxerê, no Oeste do estado; um homem de 41 anos não resistiu aos ferimentos... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h16 ) twitter

Foi identificado como Vilmar Belino, de 41 anos, o homem que morreu após a queda de elevador de carga no depósito de um supermercado, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. Vilmar estava no elevador com outras duas pessoas, que foram encaminhadas ao hospital com ferimentos, na manhã de terça-feira (17), por volta das 10h30.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e a vida de Vilmar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

