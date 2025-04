Petrobras anuncia nova queda do preço do diesel, a segunda em duas semanas Queda de R$ 0,12 no litro do diesel foi anunciada pela Petrobras nesta quinta-feira (17) e combustível vendido nas refinarias da estatal... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 18/04/2025 - 07h05 ) twitter

Man on a gas station. Guy refuelong a car. Male in a white shirt.

O preço do diesel voltou a ser reduzido neste mês de abril. Após 16 dias desde o último reajuste, a Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (17), uma nova queda do preço do combustível, seguindo a queda dos preços do petróleo e derivados no mercado internacional.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

