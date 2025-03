Pianista holandês Mike del Ferro traz concerto europeu a Florianópolis O primeiro concerto do ano do projeto realizado pela Aliança Francesa de Florianópolis será no dia 28 de março; a entrada para a apresentação... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 21h28 (Atualizado em 27/03/2025 - 21h28 ) twitter

A temporada 2025 do Sexta Jazz AF começa no próximo dia 28 de março com a presença do pianista holandês Mike Del Ferro como convidado. O músico se junta a três grandes nomes da música de Santa Catarina: Leonardo Santos (harmônica), Richard Montano (bateria) e Tiê Pereira (baixo) — para um tributo a Toots Thielemans (1922-2016), célebre jazzista belga conhecido pelo virtuosismo com a harmônica. O concerto começa às 20h no Piso G2 (estacionamento) do Villa Romana. A entrada é gratuita.

