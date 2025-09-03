Piazza Itália: desabamento que deixou nove feridos rende multa coletiva para Joinville Justiça condena Joinville a pagar R$ 250 mil após desabamento de prédio; decisão é definitiva e não cabe recurso ND Mais|Do R7 02/09/2025 - 23h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 23h37 ) twitter

A Justiça do Trabalho condenou o município de Joinville a pagar R$ 250 mil por danos morais coletivos após o desabamento do prédio Piazza Itália, em fevereiro de 2019, que deixou nove feridos. A decisão é definitiva e não cabe mais recurso.

Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

