Piazza Itália: desabamento que deixou nove feridos rende multa coletiva para Joinville

Justiça condena Joinville a pagar R$ 250 mil após desabamento de prédio; decisão é definitiva e não cabe recurso

A Justiça do Trabalho condenou o município de Joinville a pagar R$ 250 mil por danos morais coletivos após o desabamento do prédio Piazza Itália, em fevereiro de 2019, que deixou nove feridos. A decisão é definitiva e não cabe mais recurso.

