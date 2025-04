Pichações com símbolos nazistas aparecem em escola infantil e causam revolta em Florianópolis Brinquedo do parquinho, muro interno e lixeira foram vandalizados em escola no bairro Rio Tavares; pais relatam insegurança e Polícia... ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 08/04/2025 - 22h25 ) twitter

O Núcleo de Educação Infantil Municipal Diamantina Bertolina da Conceição, no bairro Rio Tavares, em Florianópolis, sofreu pichações com símbolos nazistas. Os atos criminosos ocorreram no muro interno, em um brinquedo do parquinho e na lixeira externa da escola. A situação gerou insegurança entre os pais dos alunos.

