Piloto de Florianópolis conquista pole e vitória na 3ª etapa da Stock Light

O piloto de Florianópolis Alfredinho Ibiapina da terceira etapa da Stock Light 2025, realizada no último fim de semana, no Autódromo Velocittá, em Mogi Guaçu (SP). Ele cravou a segunda pole position consecutiva na temporada 2025 e venceu de ponta a ponta a corrida 2, com direito à volta mais rápida da prova.

