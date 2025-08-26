Piloto de Florianópolis conquista vice-campeonato Brasileiro da Nascar Brasil Challenge
Após abandono na corrida 1, Alfredinho Ibiapina vence na classe Challenge e mantém viva a disputa pelo título na fase Special Edition...
O piloto de Florianópolis Alfredinho Ibiapina conquistou o vice-campeonato Brasileiro da Nascar Brasil Challenge no último fim de semana no Autódromo Velocittà, em São Paulo.
