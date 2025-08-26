Logo R7.com
Piloto de Florianópolis conquista vice-campeonato Brasileiro da Nascar Brasil Challenge

Após abandono na corrida 1, Alfredinho Ibiapina vence na classe Challenge e mantém viva a disputa pelo título na fase Special Edition...

ND Mais

ND Mais|Do R7

O piloto de Florianópolis Alfredinho Ibiapina conquistou o vice-campeonato Brasileiro da Nascar Brasil Challenge no último fim de semana no Autódromo Velocittà, em São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!

