Piloto de SC conquista pódio na Porsche Cup em etapa realizada em Portugal Piloto André Gaidzinski foi o 4º colocado na corrida de domingo (29) em Portimão, após série de ultrapassagens sob forte calor ND Mais|Do R7 30/06/2025 - 05h35 (Atualizado em 30/06/2025 - 05h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O piloto catarinense André Gaidzinski foi um dos destaques da quarta etapa da Porsche Cup Brasil, realizada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal. Neste domingo (29), ele conquistou a quarta colocação na categoria Sport Challenge e, no sábado (28), já havia finalizado a corrida em quinto lugar.

Para mais detalhes sobre a performance impressionante de Gaidzinski e suas promessas para a próxima etapa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Arcebispos de SC encontram Papa Leão XIV e recebem pálio no Vaticano

Execução de casal de pastores no TO: apontada como mandante, ex-nora é presa em Joinville

Suspeito de engravidar a própria filha e de abusar da neta de 6 anos é encontrado morto em SC