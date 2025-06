Piloto de SC sai da UTI e deve ter alta do hospital ainda nesta semana após grave acidente Pierre Sabbagh estava internado desde o dia 10 de março, após sofrer um grave acidente no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel... ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 06h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 06h56 ) twitter

O piloto Pierre Sabbagh, internado no Hospital Santa Catarina, em Blumenau, deixou a UTI e se recupera em um quarto da unidade há alguns dias. A expectativa é de que ele receba alta ainda nesta semana, segundo nota divulgada pela família nesta segunda-feira (16).

