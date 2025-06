Piloto relata fogo perto de botijão e falha do extintor antes da queda do balão O governo de Santa Catarina decretou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas da tragédia ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 05h35 (Atualizado em 22/06/2025 - 05h35 ) twitter

O governo de Santa Catarina divulgou neste sábado (21) novos detalhes sobre a queda de balão em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina. O acidente, que deixou oito mortos e 13 sobreviventes entre os 21 ocupantes, ocorreu depois que o cesto do balão foi tomado pelo fogo. Em depoimento, o piloto contou que o incêndio começou na base do cesto, onde havia um pano, um botijão de gás e um maçarico. Ele afirma que tentou apagar as chamas usando o extintor de incêndio, mas o equipamento não funcionou.

Para mais informações sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

