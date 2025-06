‘Pílulas de cocô’ são a nova aposta da ciência contra superbactérias mortais do intestino Técnica testada no Reino Unido usa cápsulas com fezes tratadas para restaurar o equilíbrio da flora intestinal e combater infecções... ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma nova técnica médica testada no Reino Unido promete reduzir infecções perigosas causadas por superbactérias no intestino. São as cápsulas conhecidas como “pílulas de cocô”, comprimidos contendo bactérias benéficas extraídas de fezes humanas tratadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como essa inovação pode transformar o tratamento de infecções intestinais!

Leia Mais em ND Mais:

Leitos na Grande Florianópolis ultrapassam 95% de ocupação em meio a aumento de casos de SRAG

Thiago Galhardo em dia de Messi? Jogador do Santa Cruz faz jogada de craque na Série D

Casal morre após carro cair de ponte de madeira no Sul de SC; dois adolescentes sobrevivem