Pintado é demitido do Figueirense com o time na zona de rebaixamento
Diretoria do Figueirense confirma demissão do técnico Pintado após empate com o Maringá
O empate do Figueirense com o Maringá foi o último de Pintado no Alvinegro. A diretoria do clube confirmou a demissão do treinador em breve comunicado após a partida.
Para mais detalhes sobre a demissão e as declarações do clube, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
