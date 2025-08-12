Pintado é demitido do Figueirense com o time na zona de rebaixamento Diretoria do Figueirense confirma demissão do técnico Pintado após empate com o Maringá ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h19 ) twitter

O empate do Figueirense com o Maringá foi o último de Pintado no Alvinegro. A diretoria do clube confirmou a demissão do treinador em breve comunicado após a partida.

Para mais detalhes sobre a demissão e as declarações do clube, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

