Pintado é demitido do Figueirense com o time na zona de rebaixamento

Diretoria do Figueirense confirma demissão do técnico Pintado após empate com o Maringá

ND Mais|Do R7

O empate do Figueirense com o Maringá foi o último de Pintado no Alvinegro. A diretoria do clube confirmou a demissão do treinador em breve comunicado após a partida.

Para mais detalhes sobre a demissão e as declarações do clube, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

