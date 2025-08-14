Pinus, rio e estrada de chão: a área isolada onde polícia busca por vendedora em SC
As buscas por Lusiane Ribeiro Borges, 27 anos, entraram nesta quarta-feira (13) no 13º dia no interior de Santa Cecília
As buscas por Lusiane Ribeiro Borges, 27 anos, entraram nesta quarta-feira (13) no 13º dia de mobilização no Meio-Oeste catarinense. As equipes concentram os trabalhos em uma área de difícil acesso no interior de Santa Cecília, cercada por plantações de pinus e cortada por um rio.
