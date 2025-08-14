Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Pinus, rio e estrada de chão: a área isolada onde polícia busca por vendedora em SC

As buscas por Lusiane Ribeiro Borges, 27 anos, entraram nesta quarta-feira (13) no 13º dia no interior de Santa Cecília

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

As buscas por Lusiane Ribeiro Borges, 27 anos, entraram nesta quarta-feira (13) no 13º dia de mobilização no Meio-Oeste catarinense. As equipes concentram os trabalhos em uma área de difícil acesso no interior de Santa Cecília, cercada por plantações de pinus e cortada por um rio.

Para mais detalhes sobre essa investigação e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.