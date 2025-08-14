Pinus, rio e estrada de chão: a área isolada onde polícia busca por vendedora em SC As buscas por Lusiane Ribeiro Borges, 27 anos, entraram nesta quarta-feira (13) no 13º dia no interior de Santa Cecília ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 06h37 ) twitter

As buscas por Lusiane Ribeiro Borges, 27 anos, entraram nesta quarta-feira (13) no 13º dia de mobilização no Meio-Oeste catarinense. As equipes concentram os trabalhos em uma área de difícil acesso no interior de Santa Cecília, cercada por plantações de pinus e cortada por um rio.

Para mais detalhes sobre essa investigação e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

