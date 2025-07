Pirâmide da fé: como atuava empresa de SC suspeita de usar igrejas para lavar dinheiro Empresa registrada em Florianópolis é investigada por suspeita de usar igrejas evangélicas para atrair investidores e captar fiéis... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 21h57 ) twitter

Com sede em Florianópolis, a empresa MDX Capital Miner – que já atuou no mercado com o nome Credminer – é alvo de investigações e ações judiciais em diferentes estados brasileiros por suspeita de aplicar golpes financeiros disfarçados de investimentos em criptomoedas. A atuação descentralizada, com aliciamento de vítimas em diversas regiões, motivou apurações no Ceará, em São Paulo e em Minas Gerais.

Saiba mais sobre como a MDX utilizava igrejas para suas operações suspeitas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

