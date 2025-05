Pistas de skate de Criciúma serão repaginadas para novas etapas do STU Projeto ainda está em fase embrionário, mas obras devem ser concluídas antes da etapa de 2026 ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 22h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 22h56 ) twitter

Consolidada na rota do STU (Skate total Urbe), Criciúma prepara uma repaginação das pistas de skate do Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, palco que recebe as etapas do circuito nacional. O evento, que aconteceu na cidade nos últimos cinco anos, está confirmado também para os próximos três anos.

Para mais detalhes sobre essa importante atualização nas pistas de skate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

