Pistas liberadas: como ficam os acessos para a nova ponte na Lagoa da Conceição?
Com a liberação do trânsito na nova ponte da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, confiras quais as alterações para os motoristas
A nova ponte da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, já está liberada para o trânsito nos dois sentidos a partir desta sexta-feira (22). Antes, apenas a pista no sentido Rendeiras estava em funcionamento. Com a liberação, os motoristas devem obrigatoriamente utilizar a nova estrutura tanto para o Centrinho quanto para as Rendeiras. A ponte antiga será mantida apenas para pedestres e ciclistas, enquanto recebe obras de implantação de passeio e ciclovia.
