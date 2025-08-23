Logo R7.com
Pistas liberadas: como ficam os acessos para a nova ponte na Lagoa da Conceição?

Com a liberação do trânsito na nova ponte da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, confiras quais as alterações para os motoristas

ND Mais|Do R7

A nova ponte da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, já está liberada para o trânsito nos dois sentidos a partir desta sexta-feira (22). Antes, apenas a pista no sentido Rendeiras estava em funcionamento. Com a liberação, os motoristas devem obrigatoriamente utilizar a nova estrutura tanto para o Centrinho quanto para as Rendeiras. A ponte antiga será mantida apenas para pedestres e ciclistas, enquanto recebe obras de implantação de passeio e ciclovia.

