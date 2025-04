Pitaia é a estrela de oficina de culinária da Epagri de Itajaí Smoothie, sorvete e até sorbet à base de pitaia se tornam experimentos deliciosos e saudáveis com extensionistas da Epagri ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De cores vibrantes, mas sabor insosso, a pitaia será a grande estrela de uma oficina de culinária do Cetrei (Centro de Treinamento da Estação Experimental da Epagri), no próximo dia 15 de abril em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as delícias que podem ser feitas com a pitaia!

Leia Mais em ND Mais:

São José 275 anos: Workshop da NDTV RECORD discute questões urbanas e de sustentabilidade

Valor do dólar hoje: moeda dispara com retaliação da China às tarifas de Trump nesta sexta (4)

VÍDEO: Homem é resgatado com vida cinco dias após terremoto em Mianmar: ‘Bebi minha urina’