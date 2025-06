Pitbull de abrigo em SC doa sangue e ajuda a salvar cachorrinha com anemia Lúcifer, pitbull de abrigo municipal em Blumenau, doou sangue e ajudou a salvar a vida da cadela Pandora, diagnosticada com anemia... ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h16 ) twitter

“Lúcifer” foi herói improvável deste fim de semana. O pitbull que vive no abrigo do Cepread (Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos) de Blumenau ajudou uma cachorrinha com anemia severa através da doação de sangue animal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa emocionante história de solidariedade animal!

