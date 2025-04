Pix parcelado e outras funcionalidades já têm prazo para começar a funcionar; saiba quando Banco Central anuncia calendário para novas funções do Pix, incluindo parcelamento, mecanismo de devolução automática e garantia de... ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 03/04/2025 - 23h05 ) twitter

Pix parcelado, Mecanismo Especial de Devolução e Pix em garantia serão novidades para os usuários do sistema de pagamentos instantâneos. Nesta quinta-feira (3), o Banco Central anunciou as datas de lançamento das novas funcionalidades, sendo o Pix parcelado a primeira a entrar em vigor.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essas inovações no sistema de pagamentos!

