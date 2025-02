Pix por aproximação começa a funcionar nesta sexta (28); entenda regras e limites para uso Usuários poderão usar a nova funcionalidade aproximando celular das maquininhas ou através da carteira digital oferecida por instituições... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Pix por aproximação começa a funcionar, oficialmente, nesta sexta-feira (28). A partir de agora, assim como ocorre com cartões de crédito e débito, também é possível fazer um pagamento instantâneo aproximando o celular da maquininha, por meio do aplicativo do banco ou utilizando a carteira digital oferecida por instituições autorizadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Pix por aproximação!

Leia Mais em ND Mais:

Motorista de van fica gravemente ferido após acidente na BR-282, em SC

Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros de quatro cidades no Sul de SC

Jovem é preso com 30 kg de maconha na mala em ônibus de turismo em SC