Pix por aproximação e roubo de celular: saiba como evitar prejuízos no carnaval Nova funcionalidade do Pix exige cuidados extras e é preciso estar atento para se proteger durante os eventos carnavalescos ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 20h26 )

A partir desta sexta-feira (28), instituições financeiras passam a oferecer o Pix por aproximação, uma nova forma de pagamento que promete mais praticidade. No entanto, o lançamento coincide com o início do carnaval, período que exige atenção redobrada com a segurança, especialmente em relação a roubos e furtos de celulares.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como se proteger e evitar prejuízos durante o carnaval! saiba mais

