Pix por aproximação entra em vigor nesta semana com limite por transação; veja valor e data Nova funcionalidade permite pagamentos instantâneos ao aproximar o celular da maquininha, via aplicativo do banco ou carteira digital... ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 19h25 (Atualizado em 24/02/2025 - 19h25 )

A partir de sexta-feira (28), o Pix por aproximação estará disponível para os consumidores brasileiros. Com limite de R$ 500 por transação, a nova funcionalidade permite pagamentos instantâneos ao aproximar o celular da maquininha, utilizando o aplicativo do banco ou carteiras digitais como Apple Pay e Google Pay.

