PL afasta vereador suspeito de manter adolescente como escrava sexual Polícia Civil encontrou imagens e objetos ligados a abuso infantil na casa de Thiago Bitencourt Lanhes Barbosa ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 03/06/2025 - 04h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O médico e vereador de Canarana (MT), Thiago Bitencourt Lanhes Barbosa, foi temporariamente afastado do PL (Partido Liberal) nesta segunda-feira (2). O parlamentar foi preso no último sábado (31) por suspeita de estupro de vulnerável e armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil. Em nota assinada pelo presidente do PL em Mato Grosso, Ananias Filho, o partido informou que já entrou em contato com a presidente do diretório municipal para que as medidas necessárias sejam tomadas.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem desaparece em SC e buscas são reforçadas em área de mata

Esposa de MC Poze acusa polícia de sumir com joias e alega humilhação: ‘Levanta, p*rra’

Bebê sofre fratura no crânio após cair de trocador em SC; família acusa creche de omissão