PL lidera número de presidentes em comissões na Assembleia de SC; PP e MDB ficam com três cada Comissões foram estabelecidas em sessão ordinária nesta quarta-feira (5) e vão atuar durante os próximos dois anos; veja quais partidos... ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 03h25 (Atualizado em 06/02/2025 - 03h25 )

As eleições dos presidentes das comissões na Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) foram realizadas em sessão ordinária nesta quarta-feira (5). O PL (Partido Liberal) lidera o ranking de partidos com maior número de lideranças, com quatro presidências. Logo atrás, MBD e Progressistas se dividem na segunda colocação, com três cada um.

Saiba mais sobre a composição das comissões e suas funções consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

