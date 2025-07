Plano de Manejo da Galheta: o que pode mudar para o nudismo e o uso da praia em Florianópolis Justiça acolheu pedido do MPSC para que a Prefeitura de Florianópolis publique, de maneira legal, o Plano de Manejo da Galheta, que... ND Mais|Do R7 20/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 20/07/2025 - 23h57 ) twitter

A Justiça de SC deu um prazo de 30 dias para que a Prefeitura de Florianópolis publique oficialmente o Plano de Manejo da Galheta, sob pena de multa diária de R$ 5 mil. A decisão atendeu a um pedido do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), que cobra a regularização da unidade de conservação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as mudanças que podem impactar a Galheta!

