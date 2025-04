Plano de Parto criado por acadêmicos da UNIFEBE é incluído no protocolo pré-natal de Brusque Documento auxilia gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde. ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 23h40 (Atualizado em 29/04/2025 - 23h40 ) twitter

O Plano de Parto é um documento com validade legal, reconhecido pelo Ministério da Saúde, utilizado pelos profissionais envolvidos para seguir as orientações descritas pela gestante. No formulário, a mãe relaciona seus desejos para o nascimento do bebê, desde a entrada até a alta no serviço de parto, como a escolha de acompanhante, alimentação e quais medidas em situação de emergência adotar.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e como ela está transformando o pré-natal em Brusque, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

