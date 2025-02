Plano de saúde atrai pequenas e médias empresas Cada vez mais, as chamadas PMEs aderem aos planos de saúde para ampliar a oferta de cuidado com seus colaboradores ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 15h07 ) twitter

O Brasil conta com 52,2 milhões de pessoas com algum tipo de plano de saúde, segundo dados de 2024 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A tendência, que é nacional, também se aplica aos moradores de Santa Catarina, incluindo Cacilda Regina Mafioletti, de 60 anos, que faz parte do grupo de mais de 1,7 milhão de catarinenses com o serviço de saúde privada, conforme dados da ANS. Ela e o marido Julio Roberto, 61, estão à frente da Andes Brasil Soluções, empresa sediada em Florianópolis.

Para saber mais sobre como o plano de saúde está atraindo pequenas e médias empresas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

