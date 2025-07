Plano para mulheres em SC inicia em agosto com estudo inédito sobre o perfil feminino no estado Com a ação prevista para iniciar no dia 1º de agosto, pesquisadoras vão mapear a realidade feminina; dados como etnia e escolaridade... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 08h37 ) twitter

Seis pesquisadoras já foram selecionadas, por meio de um edital público da Fapesc (Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina), para trabalharem no Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, que já tem data para iniciar: no próximo dia 1º de agosto. As profissionais aprovadas serão direcionadas para fazer um diagnóstico, que servirá como base para as próximas ações do governo catarinense em favor das mulheres.

