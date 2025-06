Plano Rio Mãe Luzia 2045 propõe maior regeneração hídrica e urbana já feita no Brasil Para recuperar o ecossistema do rio e promover o desenvolvimento sustentável das comunidades da região, cidades do Sul de SC se reúnem... ND Mais|Do R7 21/06/2025 - 06h56 (Atualizado em 21/06/2025 - 06h56 ) twitter

Uma reunião para a apresentação da maior iniciativa de regeneração hídrica e urbana já realizada no Brasil foi realizada na sede da AMREC (Associação dos Municípios da Região Carbonífera). O encontro contou com representantes de Treviso, Criciúma, Forquilhinha e Nova Veneza para a divulgação do Plano Rio Mãe Luzia 2045.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como esse projeto pode transformar a região Sul de Santa Catarina!

