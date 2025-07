PM confunde infarto com embriaguez e dentista morre em cela em Florianópolis, acusa família Em nota, a PMSC afirma que dentista não estava em condições de fazer o teste do bafômetro e que constatou que ele estava bêbado ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 00h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 00h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O dentista e servidor público federal Cezar Maurício Ferreira morreu em uma cela no Plantão da Polícia Civil de São José, no último sábado (19). A família de Ferreira acusa policiais militares de terem confundido um infarto com embriaguez ao volante e de terem negado atendimento médico a ele.

Para entender todos os detalhes dessa trágica história e as acusações da família, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Justiça mantém condenação à Google por site falso que fingia ser marca famosa de SC

Prefeitura de Gaspar quer mapear casos de envenenamento de animais após série de denúncias

Corpo em decomposição é achado em mata no interior de SC