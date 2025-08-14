PM e dona de esmalteria: Quem era o casal encontrado morto em banheira de motel de SC
Casal estava desaparecido desde a noite de domingo e foram encontrados mortos em uma banheira de motel na noite de segunda-feira (11...
O casal encontrado morto em uma banheira de motel em São José, na Grande Florianópolis, foi identificado como o policial militar Jefferson Luiz Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva. O caso é investigado pela Polícia Civil, que ainda não descobriu a causa das mortes.
Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
