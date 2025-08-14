PM e dona de esmalteria: Quem era o casal encontrado morto em banheira de motel de SC Casal estava desaparecido desde a noite de domingo e foram encontrados mortos em uma banheira de motel na noite de segunda-feira (11... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 01h57 (Atualizado em 14/08/2025 - 01h57 ) twitter

O casal encontrado morto em uma banheira de motel em São José, na Grande Florianópolis, foi identificado como o policial militar Jefferson Luiz Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva. O caso é investigado pela Polícia Civil, que ainda não descobriu a causa das mortes.

Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

