Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

PM e dona de esmalteria: Quem era o casal encontrado morto em banheira de motel de SC

Casal estava desaparecido desde a noite de domingo e foram encontrados mortos em uma banheira de motel na noite de segunda-feira (11...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O casal encontrado morto em uma banheira de motel em São José, na Grande Florianópolis, foi identificado como o policial militar Jefferson Luiz Sagaz e a empresária Ana Carolina Silva. O caso é investigado pela Polícia Civil, que ainda não descobriu a causa das mortes.

Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.