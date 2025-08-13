PM e esposa são encontrados mortos em motel na Grande Florianópolis
Amigos e familiares compartilharam que casal encontrado morto em São José estava desaparecido desde a noite de domingo (10)
Um policial militar e a esposa foram encontrados mortos em um motel em São José, na Grande Florianópolis, na noite de segunda-feira (11). O casal, identificado como Jefferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva, deixa uma filha de quatro anos.
Um policial militar e a esposa foram encontrados mortos em um motel em São José, na Grande Florianópolis, na noite de segunda-feira (11). O casal, identificado como Jefferson Luiz Sagaz e Ana Carolina Silva, deixa uma filha de quatro anos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acontecimento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acontecimento.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: