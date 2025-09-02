PM encontra carro de americano desaparecido em SC; pai e filho seguem sumidos
Polícia Civil investiga caso de pai e filho estrangeiros que sumiram em Balneário Camboriú; americano desaparecido tem 48 anos e filho...
O carro de Mark Alexander Cummings Rogers, americano desaparecido em Balneário Camboriú, foi encontrado na cidade pela Polícia Militar na noite do último domingo (31). Ele aparentava ter sido abandonado. Além disso, o filho de 13 anos de Mark, o nicaraguense Duncan Edward Castrillo, também está desaparecido. A PM tomou conhecimento do caso por meio de uma amiga do homem, que fez um boletim de ocorrência.
