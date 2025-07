PM fecha ponto de tráfico e prende mulher ligada a organização criminosa em Balneário Gaivota Policiais apreenderam quatro tipos de drogas diferentes, máquina de cartão de crédito, balanças de precisão e um drone ND Mais|Do R7 30/07/2025 - 21h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 21h18 ) twitter

A Polícia Militar desarticulou um ponto de tráfico de drogas em Balneário Gaivota, no Extremo Sul de Santa Catarina, e prendeu uma jovem de 20 anos, integrante de uma organização criminosa. A ocorrência foi registrada no início da noite dessa terça-feira (29), no bairro Jardim Ultramar. Na casa onde a jovem estava, os policiais apreenderam 290 comprimidos de ecstasy, mais de um quilo de cocaína, quase seis quilos de maconha e meio quilo de crack. Também foram localizados utensílios usados no tráfico, como balanças de precisão, máquina de cartão de crédito, diversos celulares e até um drone.

