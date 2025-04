PM interrompe algazarra com menores regada a álcool e drogas em Navegantes Algazarra com menores regada a álcool e drogas, em Navegantes, foi denunciada a PM por pertubação de sossego com som alto ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 00h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 00h26 ) twitter

Uma verdadeira algazarra com menores de idade regada a drogas e álcool foi interrompida pela Polícia Militar de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde do último domingo (6). Os agentes foram acionados por volta das 15h30. A denúncia era de pertubação de sossego no bairro Gravata, ao chegarem no local, os policiais se depararam com uma festa com indícios de uso de entorpecentes.

Para saber mais sobre essa ocorrência e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

