PMSC estoura depósito e apreende quase R$ 200 mil, armas e drogas em Florianópolis Segundo o 21º Batalhão de Polícia Militar, endereço foi localizado a partir da abordagem de um suspeito no bairro Ingleses do Rio Vermelho... ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 14h06 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h06 )

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na noite dessa terça-feira (25), no bairro Ingleses do Rio Vermelho. A ação culminou ainda, com a localização de um depósito de drogas em Florianópolis, onde o 21º Batalhão de Polícia Militar localizou grande quantia de dinheiro em espécie, drogas e armas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes dessa operação.

