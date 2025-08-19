Poço escondido causa queda de cavalo e resgate dura 4 horas em cidade no Sul de SC
Ação realizada em Criciúma envolveu uso de cordas e máquinas especializadas; apesar do resgate complicado, animal foi tirado com vida...
Equipes do Corpo de Bombeiros e da DMACRI (Diretoria de Meio Ambiente de Criciúma) atenderam a uma ocorrência inusitada na tarde desta segunda-feira (18). Os profissionais foram notificados sobre um cavalo que havia caído em um poço no bairro Linha Batista, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Segundo Valmir Gomes, agente da DMACRI, o animal teria caído após ser deixado amarrado pelo dono próximo ao local. Como o poço estava coberto por capins, passou despercebido pelo cavalo, que acabou caindo ao andar sobre a área.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da DMACRI (Diretoria de Meio Ambiente de Criciúma) atenderam a uma ocorrência inusitada na tarde desta segunda-feira (18). Os profissionais foram notificados sobre um cavalo que havia caído em um poço no bairro Linha Batista, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Segundo Valmir Gomes, agente da DMACRI, o animal teria caído após ser deixado amarrado pelo dono próximo ao local. Como o poço estava coberto por capins, passou despercebido pelo cavalo, que acabou caindo ao andar sobre a área.
Para saber mais sobre esse emocionante resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre esse emocionante resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: