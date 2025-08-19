Logo R7.com
Poço escondido causa queda de cavalo e resgate dura 4 horas em cidade no Sul de SC

Ação realizada em Criciúma envolveu uso de cordas e máquinas especializadas; apesar do resgate complicado, animal foi tirado com vida...

ND Mais|Do R7

Equipes do Corpo de Bombeiros e da DMACRI (Diretoria de Meio Ambiente de Criciúma) atenderam a uma ocorrência inusitada na tarde desta segunda-feira (18). Os profissionais foram notificados sobre um cavalo que havia caído em um poço no bairro Linha Batista, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Segundo Valmir Gomes, agente da DMACRI, o animal teria caído após ser deixado amarrado pelo dono próximo ao local. Como o poço estava coberto por capins, passou despercebido pelo cavalo, que acabou caindo ao andar sobre a área.

